Sarıkamış\'ta Şiddetli Dolu Etkili Oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kars- Erzurum kara yolu Alisofu köyü mevkisinde sağanağın ardından dolu etkili oldu. Çevreyi beyeza bürüyen şiddetli dolu nedeniyle bazı araçlar kontrollü şekilde ilerledi.
Vatandaşlardan Bülent Yıldırım, AA muhabirine, havanın birden karardığını belirterek, "Alisofu bölgesinde yağmurun ardından yağan dolu her tarafı beyaza bürüdü. İnşallah ekili alanlara zarar vermemiştir, bizde doluya yakalandık." dedi.
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