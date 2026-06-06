Sarıkamış’ta Yaban Hayvanları Doğaya Dönüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından doğa canlandı, yaban hayvanları görülmeye başladı.

İlçeyi çevreleyen sarıçam ormanları, bozayı, domuz, kurt, vaşak, kızıl tilki, kızıl sincap gibi birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

Son günlerde etkili olan yağmurların ardından doğada hareketlilik gözlendi. Suludere ormanlık alanında beslenmeye çalışan yaban domuzları görüntülendi.

Çamaşır dere ormanlarında ise kızıl sincaplar ağaçlar arasında oynadı, kozalaklarla beslendi.