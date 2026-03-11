Sarıkamış'ta Yaban Hayvanları Görüntülendi - Son Dakika
Sarıkamış'ta Yaban Hayvanları Görüntülendi

11.03.2026 12:13
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı sonrası yiyecek arayan yaban hayvanları görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış, sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, tilki, domuz, sincap gibi birçok yaban hayvanı ile kuş türüne üreme ve barınma imkanı sunuyor.

İlçenin Çamaşırdere ormanlık alanındaki ağaçlarda ortaya çıkan kızıl sincaplar, ağaçkakanlar ve yaban kuşları görüntülendi.

Kızıl sincaplar, sarıçam kozalakları ve kavak ağaçlarının kabuklarıyla beslendi. Ağaçkakanlar ağaçlarda çalışırken, kuşlar da karlı zeminde yiyecek aradı.

Kaynak: AA

Sarıkamış, Güncel, Kars, Son Dakika

Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
