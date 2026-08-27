Sarıkamış'ta Yaban Hayvanları Görüntülendi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Yaban Hayvanları Görüntülendi

Sarıkamış\'ta Yaban Hayvanları Görüntülendi
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Sarıkamış'taki piknik alanlarında sincaplar ve kızıl tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki piknik alanlarında yaban hayvanları yiyecek ararken görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış, sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

Soğuksu ve Taşkıran piknik alanlarında ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren sincaplar ile yiyecek bulmak için dolaşan kızıl tilki görüntülendi.

Yaban hayvanlarının bu halleri, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Yaban Hayvanları Görüntülendi - Son Dakika

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