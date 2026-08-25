Sarıkamış'ta Yangın: 3 Ev Yok Oldu - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Yangın: 3 Ev Yok Oldu

Sarıkamış\'ta Yangın: 3 Ev Yok Oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanım dışı kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında, 3 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çamyazı köyünde çıkan yangın, yan yana evleri bulunan baba Abubekir, oğlu İsmail ile amca çocukları Mahir ve Bilal Kaleli'ye ait ev, ahır ve samanlıklara sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını köylüler söndüremeyince durum ekiplere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, Sarıkamış Orman İşletmesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 3 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Yangın: 3 Ev Yok Oldu - Son Dakika

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