Sarıkaya\'da Otomobil Yangını

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
M.Ş. idaresindeki 66 NF 207 plakalı otomobil, Merkez Cami önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada motor kısmından alev aldı.
Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Sarıkaya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araçta hasar oluştu.
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