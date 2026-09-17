Sarıoğlan\'da öğrenciler Gazzeli çocuklar için Türkiye ve Filistin bayraklı uçurtma uçurdu

Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazzeli çocuklar için "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenledi.

Sarıoğlan İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer alan uçurtmaları uçurdu.

Uçurtması olmayan öğrencilere ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi tarafından uçurtma hediye edildi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hidayet Ceylan, şube ve okul müdürleri ile öğrenciler ve veliler katıldı.