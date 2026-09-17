Sarıoğlan\'da öğrenciler Gazzeli çocuklar için Türkiye ve Filistin bayraklı uçurtma uçurdu

Sarıoğlan'da öğrenciler Gazzeli çocuklar için Türkiye ve Filistin bayraklı uçurtma uçurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazzeli çocuklar için "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi. Sarıoğlan İlçe Stadyumu'ndaki etkinlikte öğrenciler Türkiye ve Filistin bayraklı uçurtmaları uçurdu, uçurtması olmayanlara KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi uçurtma hediye etti.
Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazzeli çocuklar için "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenledi.
Sarıoğlan İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer alan uçurtmaları uçurdu.
Uçurtması olmayan öğrencilere ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi tarafından uçurtma hediye edildi.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hidayet Ceylan, şube ve okul müdürleri ile öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
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