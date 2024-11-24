Sarıyer Aşiyan Sahili'nde balık tutarken denize düşen iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Sarıyer Aşiyan Sahili'nde balık tutarken denize düşen iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sarıyer Aşiyan Sahili\'nde balık tutarken denize düşen iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde saat gece saatlerinde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşının düşüşünü gören diğer kişi de onu kurtarmak için denize atladı. İki kişi kısa süre içinde kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

24.11.2024 10:14  Güncelleme: 10:22
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Sarıyer Aşiyan Sahili'nde iddiaya göre gece saatlerinde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü fark eden diğer kişi de denize atladı. Denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'de balık tutarken denize düşen iki kişi gözden kayboldu

KISA SÜREDE GÖZDEN KAYBOLDULAR

Olay gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşıının denize düştüğünü gören diğer kişi de denize atladı. İki kişi kısa süre içinde denizde gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin 2 kişiyi denizdeki arama çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarından Orhan Uslu, " Biri kenara gitti diğeri de onu kurtarmak için atladı. Ondan sonra dalgayla beraber birden yok oldular" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer Aşiyan Sahili'nde balık tutarken denize düşen iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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