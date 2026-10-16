Sarıyer Ayazağa'da köprü altında bulunan erkek cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürülecek

Sarıyer Ayazağa'da köprü altında bulunan erkek cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürülecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'ndeki köprü altında erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı; ceset Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.
Sarıyer'de köprünün altında bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'ndeki bir köprünün altında erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
Yapılan incelemelerde, cesedin Turgut Dursun'a ait olduğu belirlendi.
Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.
Kaynak: AA
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