Sarıyer Ayazağa'da sel hasarını gideren ekiplerin temizlik mesaisi sürüyor

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Dereboyu Caddesi'nde sağanağın ardından başlatılan temizlik ve su tahliye çalışmaları AFAD, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi bünyesinde sürdürülüyor.

Ekipler, cadde ve sokaklarda biriken çamur ve atıkları temizliyor, evlerden eşyaların çıkarılmasına yardım ediyor.

Ayazağa Mahallesi'nde esnaflık yapan Ercan Sözen, selin ardından iş yerinde çalışan personeline kaçmalarını söylediğini anlattı.

Hasarlarına ilişkin tutanak tutulduğunu belirten Sözen, "Burası kentsel dönüşüme girecek muhtemelen. Biz de dükkandaki malzemeleri alıp bir yere kaldıracağız." dedi.

Terzilik yapan Ayhan Yarlıhan ise sağanağın yaşandığı gün 17.30 sıralarında selin oluşmaya başladığını ifade ederek, "Normal şartlarda rögar patladığında su bizim dükkan seviyesine kadar geliyordu. Biz önce suyu atmaya çalıştık. Sonra baş edemeyince kendimizi arka taraftaki Kur'an kursuna doğru attık." diye konuştu.

İş yerindeki makinelerinin tamamının bozulduğunu aktaran Yarlıhan, derenin taşma sebebinin yeni yapılan inşaat olduğunu söyledi.

Evi su basan mahalle sakini Kiraz Annaç, çarşamba gününden itibaren adeta bataklık içinde yaşadıklarını belirterek, evin dün temizlenebildiğini anlattı.

Annaç, "Eve gelip kapıyı açtığımızda sular olduğu gibi üstümüze geldi. Çok korktuk. Çok şükür canımıza gelmedi ama mal da canı yongasıdır. Eşyalarımızın hepsi çöpe gitti. Gördüğünüz gibi ev bomboş." ifadelerini kullandı.