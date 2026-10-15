Sarıyer Ayazağa'da sel sularına kapılan araçlar sürüklenip üst üste yığıldı - Son Dakika
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Sarıyer Ayazağa'da sel sularına kapılan araçlar sürüklenip üst üste yığıldı

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İstanbul'da dün sabah başlayan ve akşam etkisini artıran şiddetli yağış, Sarıyer Ayazağa'da ev, iş yeri ve yolları göle çevirdi. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek üst üste yığılırken, ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı ve bölgedeki hasar havadan görüntülendi.

Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağış nedeniyle ev, iş yeri ve yollar göle döndü. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek üst üste yığıldı. Bölgedeki hasar havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan yağış akşama doğru etkisini arttırdı. Gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle birçok bölgede ev ve iş yerlerini su bastı, sokaklar göle döndü. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde de şiddetli yağış ve sel suları su baskınlarına yol açarken, yollar ve otoparklar adeta göle döndü. Ekipler su tahliye çalışması başlattı. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek üst üste yığıldı ve kullanılamaz hale geldi. Suyla dolan sokakta sürüklenen arabaların olduğu görüldü. Bölge havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer Ayazağa'da sel sularına kapılan araçlar sürüklenip üst üste yığıldı - Son Dakika
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