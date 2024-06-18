Sarıyer Belediyesi Depolama Alanında Yangın Söndürüldü

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Sarıyer'de dün akşam belediyeye ait depolama alanında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın mahallinde, soğutma çalışması devam ediyor.

Ferahevler Mahallesi'nde Sarıyer Belediyesinin ağaç depolama alanında dün saat 17.00 sıralarında çıkan ve 22.30 sıralarında kontrol altına alınan yangına, itfaiye ekipleri 22 araçla ve 64 personelle müdahale etti.

İş makinelerinin de çalıştığı alanda itfaiye ekipleri, 5 araçla soğutma çalışmasını sürdürüyor.