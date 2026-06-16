Sarıyer'de Alışveriş Merkezinde Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Sarıyer'de Alışveriş Merkezinde Silahlı Saldırı

16.06.2026 14:02
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Alışveriş merkezinde E.T, B.A.'ya bacağına ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, E.T tutuklandı.

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahla saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Ayazağa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine gelen E.T, kafeteryada oturan B.A'ya yaklaşarak bacağına silahla ateş etti.

Yaralanan B.A, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüpheli E.T, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Alışveriş Merkezinde Silahlı Saldırı - Son Dakika

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