Sarıyer\'de Balıkçı Teknesinde Yangın

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Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan "Bedevi Reis" isimli balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın nedeniyle teknede hasar oluştu.