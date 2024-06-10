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Sarıyer'de bir yalıya giren şüpheliler, 150 milyon lira değerinde dövizi çaldı.

Kireçburnu Mahallesi'ndeki yalıya gece saatlerinde araçla gelen 4 şüpheli, iddiaya göre, güvenlik görevlisinin de yardımıyla içeri girdi.

Kar maskeli şüpheliler, yalıda bulunan kasaları açarak içlerinde bulunan 150 milyon lira değerindeki dövizi çuvallara koyup kaçtı.

Sabah yalıya geldiklerinde hırsızlığı fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polisler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.