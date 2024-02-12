Sarıyer'de Çıplak Halde Ağaca Bağlı Ceset Bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de Çıplak Halde Ağaca Bağlı Ceset Bulundu

Sarıyer\'de Çıplak Halde Ağaca Bağlı Ceset Bulundu

Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlı bir erkek cesedi buldu. Cesedin üzerinde kimlik bulunmazken, olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Cesedin ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

12.02.2024 17:18
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SARIYER'DE çıplak halde ağaca kravatlarla bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı Kılıçpınar mevkiinde avlanmak için ormanda dolaşan bir gurup avcı iddiaya göre saat 15.00 sıralarında tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bağlı olduğu ağaçta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Üzerinde kıyafeti ve kimliği bulunmayan ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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