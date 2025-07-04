Sarıyer\'de Denizde Ceset Bulundu

Sarıyer'de, iskele yakınlarında denizde ceset bulundu.
Yeniköy İskelesi önlerinde ceset olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Durumun bildirildiği Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi denizden çıkardı.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.
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