Sarıyer\'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu

Güncel

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaçlık alana yuvarlandı. Sürücü, kazadan yara almadan kurtulurken otomobil ekipler tarafından ormandan kaldırıldı.

Kaza, Büyükdere Caddesi Derbent mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer'den Beşiktaş istikametine giden Ozan Ö., yağmur nedeniyle kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yaklaşık 15 metre derinlikteki ağaçlık alana düştü. Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil ekipler tarafından ormanlık alandan çekildi.