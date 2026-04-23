Sarıyer'de Hükümlü Yakalandı

Sarıyer'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi'nde yaptığı denetiminde durumundan şüphelendikleri Z.Z'yi (40) durdurdu.

Z.Z'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgusunda "kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından arandığı ve hakkında toplam 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 6 fişek ele geçirilen hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.