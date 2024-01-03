Sarıyer\'de İETT otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı

SARIYER'de, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kontrolden çıkan İETT otobüsü, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada, otobüs şoförü ile birlikte 2 yolcu yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında, Emirgan Mahallesi Katar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 2482 plakalı İETT otobüsü Katar Caddesi'nde sahil istikametine doğru seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerin sökülmesiyle bir müddet daha kayan otobüs, bariyer halatlarına takılarak durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralan şoför ve iki yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle Katar Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis, kazanın olduğu noktada başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan İETT otobüsünün çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.