Sarıyer'de İETT otobüsüne çarpan çöp kamyonunda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de İETT otobüsüne çarpan çöp kamyonunda 3 kişi yaralandı

Sarıyer\'de İETT otobüsüne çarpan çöp kamyonunda 3 kişi yaralandı

Sarıyer'de Adnan Kahveci Caddesi'nde seyreden Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonu, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonunda bulunan şoför ile 2 kişi araçta sıkıştı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan 2 kişi ve hafif yaralanan şoför tedavi altına alındı.

19.02.2024 11:09  Güncelleme: 11:09
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Sarıyer'de, İETT otobüsüne arkadan çarpan Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Adnan Kahveci Caddesi'nde seyreden çöp kamyonu, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonunda bulunan şoför ile 2 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Çöp kamyonunda bulunan 2 kişinin durumunun ağır olduğu, şoförün ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sarıyer'de İETT otobüsüne çarpan çöp kamyonunda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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