Sarıyer'de İki Tutuklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer'de İki Tutuklama

23.04.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de denetimlerde cinayet ve hapis cezası bulunan iki kişi tutuklandı, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SARIYER'de yapılan denetimlerde Çağrı G. (33) ile Ziya Z. (40) yolda yürüdükleri sırada ekipler tarafından durduruldu. Yapılan sorgularında Ziya Z.'nin 27 yıl 2 ay, Çağrı G.'nin ise 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Ziya Z.'nin 2008 yılında cinayet suçundan tutuklandığı ancak 2018 yılında açık cezaevinde olduğu sırada firar ettiği tespit edildi. Toplamda 30 suç kaydı bulunan ve üstünde ruhsatsız tabanca bulunan Ziya Z. ile Çağrı G. tutuklandı.

Olay, 21 Nisan günü saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan Çağrı G. ile Ziya Z.'nin sorguları yapıldı. Yapılan kontrollerde Çağrı G.'nin 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

2018'DEN BERİ CİNAYETTEN ARANIYORMUŞ

Ziya Z.'nin ise 'Kasten öldürme', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ziya Z.'nin ayrıca cinayetten 10 yıl cezaevinde kaldığı 2018 yılında açık cezaevine geçtiği sırada firar ettiği belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN 30 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÇIKTI

Ziya Z.'nin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silaha el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ziya Z.'nin poliste 10, Çağrı G.'nin ise 20 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Sarıyer, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak
Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
1202’de gelen gol sonrası Sadettin Saran’ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı 120+2'de gelen gol sonrası Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı
Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!

12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.
10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:40
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı Gören hayran kaldı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 12:08:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.