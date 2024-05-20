Sarıyer'de korsan otoparkçılık yapan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Sarıyer'de korsan otoparkçılık yapan 4 kişi gözaltına alındı

Sarıyer\'de korsan otoparkçılık yapan 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de RAMS Park Stadyumu çevresinde korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen 4 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, adli işlem için Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

20.05.2024 11:39
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Sarıyer'de korsan otoparkçılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, RAMS Park Stadyumu çevresinde korsan otoparkçılık yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen M.D, Y.D, A.D. ve M.B. yakalandı.

Gözaltına alınarak Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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