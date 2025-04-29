Sarıyer\'de Motosikletli Kurye Ağır Yaralandı

SARIYER'DE hatalı dönüş yapan otomobil sürücüsü motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan kurye ağır yaralandı.

Kaza 28 Nisan'da saat 15.00 sıralarında İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dönüşün yasak olduğu yerden sola dönmeye çalışan 34 CTP 247 plakalı cip, ana caddede seyir halinde olan 34 FFA 512 plakalı motosikletli kuryeye çarptı. Kazanın etkisi ile kurye, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan kurye, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan caddede araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan motosiklet ve cipin yoldan kaldırılmasının ardından araç geçişleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.