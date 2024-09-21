Sarıyer'de Otobüs ve Minibüs Çarpıştı

Sarıyer'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kilyos Mahallesi Demirciköy Caddesi'nde seyreden 34 TP 6132 plakalı İETT otobüsü karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüsün sürücüsü ve yanındaki bir yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden alındı.
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