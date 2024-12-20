Sarıyer\'de Otomobile İETT Otobüsü Çarptı: İki Yaralı

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SARIYER'de sola dönüş yapan otomobile İETT otobüsü çarptı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Katar Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Maslak'tan İstinye'ye giden İETT otobüsü, cadde üzerinde sola dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü yaralanırken, şans eseri otobüsteki yolculardan yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün camları kırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen yol, otobüs ve otomobilin kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.