Sarıyer'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Sarıyer\'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Sarıyer'de henüz ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Katar Caddesi'nde kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazanın ardından kapanan yol nedeniyle karşı şeride geçen İETT otobüsü başka bir otomobille çarpıştı ve araçlarda maddi hasar oluştu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Trafik yoğunluğu, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

22.02.2024 16:11  Güncelleme: 16:12
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Sarıyer'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Katar Caddesi'nde kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından kapanan yol nedeniyle karşı şeride geçerek ilerleyen İETT otobüsü de başka bir otomobille çarpıştı. Bu kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

İlk kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Sarıyer, Katar, İETT, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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