Sarıyer'de park halindeki 6 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı, 1'i ağır

Sarıyer'de park halindeki 6 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı, 1'i ağırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Pınar Mahallesi Balabandere Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 6 araca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişiden 1'i ağır, 2'si hafif yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, hasarlı araçlar çekiciyle kaldırıldı.
Sarıyer'de otomobilin park halindeki 6 araca çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
C.K. yönetimindeki 34 ZZ 5882 plakalı otomobil, Pınar Mahallesi Balabandere Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil ile hasar gören 6 araç çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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