Sarıyer\'de sağanakta iş yerinde mahsur kalanlar iş makineleri ve botla kurtarıldı

İstanbul'un birçok ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle gece boyu arama kurtarma ve tahliye işlemleri devam etti.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde bir şirkette çalışanların mahsur kaldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Tamamen suyla kaplı cadde üzerindeki iş yerlerinde mahsur kalanlar kamyonet ve diğer iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden tahliye edildi.

Bazı çalışanlar ise Sahil Güvenlik ekiplerince bot yardımıyla bulundukları yerden alınarak güvenli alana getirildi.

Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki ev ve iş yerlerinde de su baskınları nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi gerçekleştirdi, ekipler ise gelen ihbarlar doğrultusunda su baskını yaşanan bazı bodrum katlarında arama yaptı.

Gece saatlerinde evlerine gitmekte zorlanan vatandaşlar taşan dere sularını geçemeyince iş makinesinin kepçesiyle karşıdan karşıya geçirildi.

Sel sularına kapılan bazı otomobiller kaldırıma ve bariyerlere sürüklenirken, İETT otobüslerinin suda mahsur kaldığı görüldü.

Ekiplerin ilçedeki ana cadde ve ara sokaklar ile meydanlarda su tahliyesi ve arama kurtarma işlemleri devam ediyor.

Arnavutköy ilçesinde ise evlerine gitmek isteyen vatandaşlar taşkınlar nedeniyle mahsur kalınca belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle güvenli alanlara taşındı.

Arnavutköy Boğazköy İlkokulu bahçesinde mahsur kalan sokak hayvanları belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.