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Sarıyer'de servis minibüsü askeri araca çarptı: 1 asker yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de servis minibüsü askeri araca çarptı: 1 asker yaralandı

Sarıyer'de dönüş yapan servis minibüsü, askeriyeye ait otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada, askeriyeye ait otomobilde bulunan 1 asker yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik bir süre tek şeritten verildi.

Sarıyer\'de servis minibüsü askeri araca çarptı: 1 asker yaralandı
29.12.2023 - 09:18,
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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, SARIYER'de dönüş yapan servis minibüsünün çarptığı askeriyeye ait otomobil, karşı yönden gelen araca çarparak takla attı. Kazada askeriyeye ait otomobilde bulunan 1 asker yaralandı.

Kaza, Sarıyer Katar Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta sola dönüş yapan Yiğit Küçük'ün kullandığı servis minibüsü askeriyeye ait otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce karşı şeritten gelen otomobile daha sonra da trafik ışıklarına çarparak takla attı.Kazada takla atan askeriyeye ait otomobil içerisindeki 1 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı asker sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Levent Utyalı "Devrilen askeri araç İstinye istikametine doğru gidiyordu. Biz de ışıklardan geçmek üzere yavaşladık. Servis minibüsü de o taraftan çıktı ve arkadaşa çarptı yerler kaygan olduğu için. Arkadaş da direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bana daha sonra da trafik ışıklarına çarptı. Askeri araç içerisinde bir kişi yaralandı. Onu ambulans alarak hastaneye götürdü" dedi.Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: DHA
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