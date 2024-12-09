Sarıyer'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Sarıyer'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Sarıyer\'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Sarıyer'de bir AVM'de aracında bulunan 46 yaşındaki Aras Yılmaz, kasklı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırgan, olay sonrası motosiklet çalarak kaçtı ancak polis tarafından yakalandı.

09.12.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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SARIYER'de bir AVM'de kafelerin olduğu açık alanda otomobilinin içinde olan 46 yaşındaki Aras Yılmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Araca kurşun yağdıran saldırgan, yoldan geçen bir motosikletliye silah doğrultup arkasına binip kaçtı. Yolda silahını parçalara ayırıp atan saldırgan, polis ekipleri tarafından gizlendiği evde yakalandı.

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 34 MAV 269 plakalı otomobille AVM'de kafelerin olduğu açık alana gelen Aras Yılmaz'ın önünü kasklı bir kişi kesti. Silahını çeken saldırgan aracın ön camından Yılmaz'a 10 el ateş açtı. Aras Yılmaz vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 9 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETLİYİ GASBEDİP KAÇTI

Olayın ardından saldırgan, yoldan geçen bir motosikletliye silah doğrultarak arkasına bindi. Gasbettiği motosikletle kaçan saldırgan, Cendere Caddesi'nde silahını parçalara ayırıp yere fırlattı. Bir süre sonra motosikletliyle kazaya karışan saldırgan, yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak peşindeki polis ekipleri tarafından takip edilen saldırgan, gizlenmeye çalıştığı bir evde yakalandı.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Saldırganın poliste 30 suç kaydı bulunan Mert A. (30) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mert A. işlemleri için emniyete götürüldü. Öte yandan Aras Yılmaz'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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