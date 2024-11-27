Sarıyer'de Sopalı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

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Sarıyer'de telefonda tartıştığı kişinin iş yerine gidip, sopayla saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Maslak'ta 22 Kasım'da Ramazan A. (27) ile Doğukan B. (28) arasında, telefon konuşması sırasında tartışma çıktı.

Ramazan A, tartışmanın ardından sopayla Doğukan B'nin çalıştığı iş yerine gitti.

Doğukan B'ye ve kardeşi F. B'ye (15), sopa ile saldıran Ramazan A, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis merkezinde iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Ramazan A. "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı.

Sopalı saldırı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.