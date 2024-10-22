Sarıyer'de sürüklenen tekne kurtarıldı

Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içinde 2 kişinin bulunduğu 9 metre boyundaki teknenin makine arızası nedeniyle Sarıyer açıklarında sürüklendiği belirtildi.
Açıklamada, teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
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