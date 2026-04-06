Sarıyer\'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

MARMARA Denizi Sarıyer Kireçburnu açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sarıyer Kireçburnu önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kireçburnu'nda emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.
