Sarıyer\'de Uyuşturucu Operasyonu: 183 Litre Ele Geçirildi

18.02.2026 08:44
Sarıyer'de düzenlenen operasyonda 183 litre uyuşturucu madde ve 16 bin 485 lira ele geçirildi.

Sarıyer'de tıra düzenlenen operasyonda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma yapıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından bir tır ve dorsesinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda tırda damacanalar içerisinde 183 litre uyuşturucu madde ile 16 bin 485 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Narkotik, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Suç, Son Dakika

