Sarıyer'de Yol Çökmesi: İnşaat Mühürlenecek - Son Dakika
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Sarıyer'de Yol Çökmesi: İnşaat Mühürlenecek

Sarıyer\'de Yol Çökmesi: İnşaat Mühürlenecek

Sarıyer'de inşaat duvarı çöktü, yol trafiğe kapandı. Ekipler, doğal gaz akışını kesti.

03.05.2025 12:43
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Sarıyer'de Eski Büyükdere Caddesi'nde çökmeye ve yolun trafiğe kapanmasına neden olan inşaatın mühürleneceği bildirildi.

??????? Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat sahasının hemen yanında bulunan yol çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirdi.

İGDAŞ ekipleri ise çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğal gaz akışını kesti.

Yol, inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu çöktü

Caddenin iki şeritlik bölümünün ve yanındaki kaldırımın, bir inşaat alanına ait istinat duvarının yıkılması sonucu çöktüğü öğrenildi.

Ayazağa, Maslak ve Pınar mahallelerinin büyük kısmında doğal gaz, su ve elektrik kesintisi sorunu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Aslan, gazetecilere, ihbarın ardından gece 03.00 sularında ekiplerin bölgeye gelerek çalışmaya başladığını söyledi.

Doğal gaz patlaması yaşanıp yaşanmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Aslan, "Bu doğru değil. Şu an burada duvarın çökmesiyle bir kayma oldu. O kaymayla birlikte toprağın oluşturduğu basınçla beraber gerilme ve yükle oluşmuş bir şey." ifadelerini kullandı.

Aslan, çevredeki plaza ve yapılarla ilgili olarak da şu an için bir problemin olmadığını kaydetti.

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu ise inşaat ruhsatının daha önce birkaç kez yenilendiğini belirterek, "En son 2022'de bir şantiye şefi değişikliğiyle ruhsatı yenilenmiş. 2027'ye kadar geçerli ruhsatı olduğunu biliyoruz ancak uzun süredir bir çalışma olmadığını biliyoruz. Bu nedenle birazdan inşaatı mühürleyeceğiz." dedi.

Ayazağa, Maslak ve Pınar mahallelerini etkileyen altyapı sorunlarının giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Aksu, bugün akşam üzeri su, gece yarısı ise doğal gaz ve elektriğin verilmesinin planlandığını aktardı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ise altyapı çalışmalarıyla yolun açılması için bir haftalık süreç öngördüklerini söyledi.

İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Yol Çökmesi: İnşaat Mühürlenecek - Son Dakika

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