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Yol verme kavgasında sürücüyü önce öldüresiye dövdüler, sonra yarı çıplak kovaladılar - Son Dakika
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Yol verme kavgasında sürücüyü önce öldüresiye dövdüler, sonra yarı çıplak kovaladılar

İstanbul Sarıyer'de iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, araçlarından inen 7 kişinin sürücüyü aralarına alarak öldüresiye dövmesiyle kavgaya dönüştü. Saldırganlar, sürücüyü önce dövdü, sonra yarı çıplak kovalamaya başladı.

26.12.2023 - 09:47,  Güncelleme: 11:09
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Sarıyer'de, iddiaya göre yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 7 kişinin, tartıştıkları sürücüyü aralarına alarak öldüresiye dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜYÜ ARALARINA ALIP DÖVDÜLER

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında, Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, bir anda kavgaya döndü. Araçlarından inen 7 kişi, sürücüyü aralarına alarak tekme tokat dövdü. Bir anda grubun arasında kalarak tekme tokat dayak yiyen kişi, saldırganların arasından kazağını çıkararak kurtulmaya çalıştı.

YARI ÇIPLAK KOVALADILAR

Yarı çıplak kalan sürücüyü kovalayarak darbetmeye devam eden saldırganları, araya giren vatandaşlar durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürücüyü darbetmeye devam eden grup, bir süre sonra vatandaşların araya girmesi üzerine araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, araçlarından inen 7 kişinin, aralarına aldıkları sürücüye saldırdıkları görülüyor. Olay yerine gelen bir vatandaşın grubu engellemeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı kayıtlara yansırken, saldırganlara katılmak için aracından inen kişiye, bir kadının engel olmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.

Yol verme kavgasında sürücüyü önce öldüresiye dövdüler, sonra yarı çıplak kovaladılar
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: çok enterasan bir tür ilk defa görüyorum Yanıtla 0 0

Sarıyer, kavga, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yol verme kavgasında sürücüyü önce öldüresiye dövdüler, sonra yarı çıplak kovaladılar - Son Dakika
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