Sarıyer Kilisesi Saldırısı Davası Başladı - Son Dakika
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Sarıyer Kilisesi Saldırısı Davası Başladı

Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili yargılanma Silivri'de başladı, tutuklu sanık savunma yaptı.

06.01.2025 13:41
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Marmara Cezaevi'nde bulunan duruşma salonunda başlandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen tutuklu sanıklardan Amirjon Kholıqov, "Ben buraya hain, katil olmaya gelmedim. Hiçbir zaman hiçbir örgüte katılmadım. Bu üzerime atılı suçlamalar iftira. Söylemediğim şeyleri iddianameye yazmışlar. Ben ifadelerin hiçbirisini kabul etmiyorum, ben söylemedim bunları" dedi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Marmara Cezaevi'nde bulunan duruşma salonunda görülen davaya bazı tutuklu sanıklar getirilirken, 4 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşma kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı.

"Ben buraya hain, katil olmaya gelmedim"

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen tutuklu sanık Amirjon Kholıqov mahkemedeki savunmasında şunları söyledi:

"Ben buraya hain, katil olmaya gelmedim. Hiçbir zaman hiçbir örgüte katılmadım. Bu üzerime atılı suçlamalar iftira. Söylemediğim şeyleri iddianameye yazmışlar. Ben ifadelerin hiçbirisini kabul etmiyorum, ben söylemedim bunları. Bu iddianameyi öyle bir hazırlamışlar ki burada beni terörist göstermek için aşırı yanlışlar yapmışlar. 6 kişiye para göndermişim, DAEŞ'li onlar. Ben sadece anneme para gönderdim o da Tacikistanlı. Bana benzeyen bir adam göndermiş. Her şeyi benzeyen diye bırakmışlar. Babam kalp krizi geçirdi. Tacikistan'da akrabalarımı hapse attılar. Beni çok dövdüler. Olay günü ben olay yerine gitmedim. O gün hiç Sarıyer taraflarına gitmedim."

Olaya ait görüntülerin mahkemede gösterilmesi üzerine, "Görüntüdeki kişi ben değilim, fiziksel olarak da benzemiyorum" diyen Kholıqov, diğer sanık David ile camide tanıştıklarını ve daha sonra birlikte ev kiraladıklarını söyledi. Evde bir Türk bir Özbek David Tanduev ve kendisinin kaldığını, evde tek çalışanın kendisi olduğunu, diğerlerinin iş bulamadığını anlatan Kholıqov, şöyle devam etti:

"Tüm giderleri ben karşılıyordum bu yüzden evden ayrılmaya karar verdim. David ile anlaşıp ayrı eve çıkmaya karar verdik. Ben olay günü evden çıktım, ev aramaya gittim. Esenyurt, Beylikdüzü civarından ev bulacağız diye karar verdik. O gün ev aradık."

Avukatın "1 Ocak tarihinde kilise çevresinde keşif yaptığınız doğru mu? David ile beraber bir dini eğitim aldın mı" sorusuna sanık, "Ben bunu kabul etmiyorum. Gitmedim. Bu yanlış ya da iftiradır. Ben dini, medrese eğitimi vs almadım. David yakalandığında ben de evdeydim, beraber yakalandık" yanıtını verdi. Avukat, "Kilise saldırısıyla ilgili David ile konuştun mu hiç" diye sordu. Sanık, "Yok tabii ki" diye yanıtladı. Mahkeme başkanının " Kayseri'de bir kazıya katıldın mı" sorusu üzerine Kholıqov, "Korsan taksici olarak İslam ve birini Kayseri'de bir yeri kazmaya götürmüştüm. Kazıdan sonra bu kişileri bazı adreslere bıraktım. Ben otele geçtim. Peşimden kazıdan birkaç kişi geldi. Bu olaylarda David de vardı" dedi.

Biz kısım müştekilerin avukatı, "Siz iddianamede yer alan tüm kan örneklerini ve kullandığınız iddia edilen aracı reddediyorsunuz öyle mi" diye sordu. Sanık, "Hani nerede var kan örneği nerede var görüntü" diye soruyla karşılık verdi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Kaynak: ANKA

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