Sarıyer Meclisi'nde Yeni Parti grubunun kurulması CHP'lilerle tartışma yarattı

Sarıyer Belediye Meclisi'nde, CHP'liler ile Yeni Partili üyeler arasında Yeni Partinin grup kurmasına ilişkin tartışma yaşandı.

Sarıyer Belediye Meclisi kasım ayı toplantılarının birinci oturumu, Belediye Başkanı Oktay Aksu'nun başkanlığında Meclis salonunda yapıldı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ziya Genç, Meclis'te gündem dışı konuşma yapmak üzere söz aldı.

Genç, Yeni Parti Sarıyer İlçe Başkanı ve grubun ortak kararıyla kendisinin grup başkanvekilliğine, Meclis Üyesi Birgül Tekçe'nin de grup sözcülüğüne getirildiğini söyledi.

Siyasetin yalnızca bir partinin çatısı altında bulunmak olmadığını dile getiren Genç, "Siyaset inandığınız değerleri savunmak, doğru bildiğiniz yolda yürümek ve gerektiğinde sorumluluk alarak yeni bir yol açabilmektir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde Yeni Partiyi bu anlayışla kurduk." dedi.

Partinin adını halkın koyduğunu kaydeden Genç, "Bizler siyasi yolculuğumuzda yeni bir tercih yaptık. Bu tercih Cumhuriyet değerlerinden, halkın iradesinden, adaletten, eşitlikten ve örgütlü mücadeleden yana bir tercihtir." diye konuştu.

"CHP, bir kripto parti değildir"

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Ersin Özer, parti içindeki atamalara değindi.

CHP'de görev almış bütün arkadaşlarının yanında olduğunu dile getiren Özer, siyasette meselenin koltuk olmaması gerektiğini belirtti.

Özer, "CHP'nin iktidara gelebilmesi için 21 yaşından beri tam 25 yıldır Cumhuriyet'e ve CHP'nin iktidarına inanan bir arkadaşınız olarak mücadele ettim. Bugün bir koltukta oturuyorsam o koltuğu ben almadım, bana CHP teslim etti." ifadelerini kullandı.

Şerefli bir CHP üyesi olduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:

"Ben babamın adıyla siyaset yapan birisi değilim ama babam gibi şerefli, şerefi için yaşayan bir adamım. 25 yıl önce ben bu partiye üye olduğumda genel başkanın kim olduğuna bakmadım. Genel başkan yardımcılarının kim olduğuna bakmadım. CHP'yi kimler yönetiyor diye hiç bakmadım. Ben CHP'ye üye oldum. Üye olduğum gün önümüzdeki 40 yıl kimlerin genel başkanlık yapacağına dair bana bir liste de sunulmadı. Deniz Baykalcı olmadım, Kemal Kılıçdaroğlucu olmadım, İmamoğlucu olmadım, Özgür Özelci olmadım, Sarıgülcü hiç olmadım. Tek bir şey oldum, CHP'li oldum."

Belediye Başkanı Oktay Aksu, konuşmasını toparlamasına yönelik uyarı yaptı.

Bunun üzerine Özer, "Gündem dışı başkanım. Partimle ilgili genel bilgilendirmeyi yapmak zorundayım. Çok özür dileyerek hemen hızlıca kapatıyorum." dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Ersin Özer, konuşmasına devam ederek, şunları belirtti:

"CHP, 'küstüm oynamıyorum', 'bir arkadaşa bakıp çıkacaktık', reklam şirketi hiç değil. Kendimizi tanıtıp kendimizi insanlarla kuracağımız ilişkilerle bir adım öne taşıyacağımız parti CHP değildir. CHP, bir kripto parti değildir. Fon partisi hiç değildir. Ülkemin parasını yurt dışına çıkaran ama garibanın derdini dinlemeyen kendiyle ilgilenip milleti keskinlikle düşünmeyenlerin partisi değildir. Onların kendisine kalkan yapacağı bir parti de değildir."

Özer, Belediye Başkanı Aksu'nun sözlerini toparlaması için bir kez daha uyarması üzerine "Başkanım herkes, AK Parti de yaptı, Yeni Parti de yaptı. Müsaadenizle..." dedi.

Aksu ise Özer'den Sarıyer'le ilgili konuşma yapmasını talep etti.

Bazı meclis üyeleri, bunun üzerine Özer'e yönelik "Konuşmasını beğendik." ve "Gayet iyi gidiyor." şeklinde değerlendirmeler yaptı.

Aksu, "Ben sizin beğenip beğenmemenize göre karar vermiyorum, toparlamasını rica ediyorum." diye konuştu.

Özer de konuşmasını toparlayacağını ifade ederek, "CHP, kangren parmağı keser atar. Vücudun metastaz olmasına asla izin vermez. CHP, savaş alanlarında şerefli bir şekilde kurulmuş partidir." dedi.

Başkan Aksu, Yeni Parti grubuna başarılar dileyerek, Yeni Parti Grup Başkanvekili Genç'in "ortak akıl ve diyaloğa verilen önem" ve "şeffaflıktan" bahsettiğine değindi. Aksu, "Kesinlikle çok değerli. Ortak akıl ve diyaloğa önem verildikten sonra Sarıyer için başaramayacağız hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Meclis, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.