Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı Çelik, Samsun'un İlkadım ilçesinde çöpten kağıt toplayarak geçimini sağlayan Serpil adındaki bir kadına destek verdi.

KAĞIT TOPLADI

Daha önce vatandaşların bakkal borçlarını kapatarak dikkatleri üzerine çeken sanatçı, bu kez bizzat sahaya inerek sokaklardaki konteynerlerden kağıt topladı.

Çelik'in bu hareketi, çevredekiler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı. Ünlü şarkıcı, zor şartlar altında çalışan geri dönüşüm işçilerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.