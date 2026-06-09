Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı - Son Dakika
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Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

09.06.2026 20:53
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Daha önce vatandaşların bakkal borçlarını kapatarak dikkat çeken ünlü şarkıcı Çelik, bu sefer bambaşka bir harekete imza attı. Çelik, Samsun'un İlkadım ilçesinde çöpten kağıt toplayarak geçimini sağlayan Serpil Hanım'a destek oldu. Çelik, sokaklardaki konteynerlerden kağıt topladı.

Ünlü şarkıcı Çelik, Samsun'un İlkadım ilçesinde çöpten kağıt toplayarak geçimini sağlayan Serpil adındaki bir kadına destek verdi.

KAĞIT TOPLADI

Daha önce vatandaşların bakkal borçlarını kapatarak dikkatleri üzerine çeken sanatçı, bu kez bizzat sahaya inerek sokaklardaki konteynerlerden kağıt topladı.

Çelik'in bu hareketi, çevredekiler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı. Ünlü şarkıcı, zor şartlar altında çalışan geri dönüşüm işçilerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı - Son Dakika

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