Şarkışla Anadolu Lisesi\'nden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına kermes desteği

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kadınların toplumun en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, kadınların sorunlarının çözümü noktasında aktif rol aldıklarını ve kadınları toplumsal yaşama dahil eden projeler ürettiklerini söyledi. Asya, ayrıca kadınların demokratik ve sosyal haklarını kazanmalarının yanı sıra gelecek için umut ve güven verdiğini belirtti.