Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.
Şarkışla Anadolu Lisesi tarafından okul binasında düzenlenen kermeste öğrenciler velileri tarafından hazırlanan ürünleri satışa sundu.
Kermese katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, emeği geçenlere teşekkür etti.
Okul Müdürü Özgür Öztürk ise 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Programı çerçevesinde düzenlenen kermesin gelirinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanacağını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Şarkışla Anadolu Lisesi'nden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına kermes desteği - Son Dakika
Samsun'un Atakum ilçesinde, ilçedeki okullarda görev yapan psikososyal koruma, önleme ve krize müdahalede yer alan öğretmenlere eğitim vermek amacıyla düzenlenen çalıştay gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, ekiplerin güçlendirilmesi ve kriz durumlarında etkili müdahale yapabilmeleri amacıyla çalıştayın öneminden bahsetti. Okullarda psikososyal destek hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulması için yapılan çalışmaların devam edeceği vurgulandı.
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