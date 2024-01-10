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Sivas'ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Kahraman Köseoğlu İlkokulu öğrencileri beyaz bastonlarıyla yaya geçidinden geçerek haftanın önemine dikkat çekti. Okul müdürü Harun Eliş, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için herkesin daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Sivas\'ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi
10.01.2024 - 13:07,  Güncelleme: 13:08
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kahraman Köseoğlu İlkokulu öğrencileri haftanın önemine dikkati çekmek için beyaz bastonlarıyla yaya geçidinden geçti.

Okul müdürü Harun Eliş, her bireyin birer engelli adayı olduğunu söyledi.

Engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırma adına herkese görevler düştüğünü belirten Eliş, "Tüm öğrencilerimizden ve vatandaşlarımızdan engelli bireylerimize karşı daha hassas ve daha duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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