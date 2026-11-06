Şarkışla'da Gençlik Buluşması düzenlendi, eğitimci yazar Saylan sohbet etti

Şarkışla'da Gençlik Buluşması düzenlendi, eğitimci yazar Saylan sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜGVA Şarkışla Temsilciliği ve İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gençlik Buluşması düzenledi. Programa Müftü Serkan Yalçın, TÜGVA Temsilcisi Gökhan Yağcı, gençler ve vatandaşlar katıldı; Ali İhsan Saylan sohbet etti.
TÜGVA Şarkışla Temsilciliği ile İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, "Gençlik Buluşması" programı düzenledi.
Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Eğitimci yazar Ali İhsan Saylan'ın sohbetiyle devam eden programa, Şarkışla İlçe Müftüsü Serkan Yalçın, TÜGVA Temsilcisi Gökhan Yağcı, gençler ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılara ikramda bulunulmasının ardından program sona erdi.
Kaynak: AA
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