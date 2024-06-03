Şarkışla'da MİRAS Projesi kapsamında lise öğrencilerine tarım konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Şarkışla'da MİRAS Projesi kapsamında lise öğrencilerine tarım konferansı düzenlendi

Şarkışla\'da MİRAS Projesi kapsamında lise öğrencilerine tarım konferansı düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde MİRAS Projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 'Akıllı Tarım, Akıllı Yatırım' konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Konferansa, Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, Kayseri Şeker Fabrikası Başkanı Hurşit Dede ve diğer yetkililer de katıldı.

03.06.2024 13:41
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde MİRAS Projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik "Akıllı Tarım, Akıllı Yatırım" konulu konferans gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferansa, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuşmacı olarak katıldı.

Akay, tarımın ülke için önemine dikkati çekti.

Konferansa, Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, Kayseri Şeker Fabrikası Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Halis Lektemur, Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu ve Şarkışla Kayseri Şeker Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarkışla'da MİRAS Projesi kapsamında lise öğrencilerine tarım konferansı düzenlendi - Son Dakika

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