Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
G.B. (28) idaresindeki 58 HK 064 plakalı motosiklet, Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi sanayi yolu üzerinde Y.A. (47) idaresindeki 58 AFT 541 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü G.B, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da Motosiklet-Minibüs Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?