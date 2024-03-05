Şarkışla'da oluşan çöküntü, Kızılırmak'a açılan bir mağara girişi olabilir - Son Dakika
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Şarkışla'da oluşan çöküntü, Kızılırmak'a açılan bir mağara girişi olabilir

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir dağın tepesinde oluşan 5 metre genişliğinde 15 metre derinliğindeki çöküntü, bir mağaranın girişi olabileceği düşünülüyor. Bölge sakinlerine göre, mağaranın çıkışı Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'a açılıyor. Doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, bu oluşumun Kızılırmak'a kadar gittiğini düşündüklerini belirtti ve bölgede daha önce de mağara tünelleri keşfettiklerini söyledi.

05.03.2024 19:46
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Gizemli çöküntü, çıkışının Kızılırmak'tan olduğu düşünülüyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir dağın tepesinde oluşan 5 metre genişliğinde 15 metre derinliğinde ki obruğun bir mağaranın girişi olabileceği düşünülüyor

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir dağın tepesinde oluşan 5 metre genişliğinde 15 metre derinliğinde ki obruğun bir mağaranın girişi olabileceği düşünülüyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Dikili köyü Pur mevkiinde bin 300 rakımlı bir dağın tepesinde oluşan çöküntü görenlerin dikkatini çekiyor. Yaklaşık 5 metre genişliğinde 15 metre derinliğinde olan çöküntünün bir mağaranın girişi olabileceği düşünülüyor. Bölge sakinlerinin iddialarına göre mağaranın çıkışının ise çöküntünün bulunduğu dağın alt kısmından geçen ve Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılmaktan olduğu düşünülüyor.

"Kızılırmak'a kadar gittiğini düşünüyorum"

Doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, mağaranın Kızılırmak'a kadar gittiğini düşündüklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde dağlarda gezerken, böyle bir oluşumla karşılaştım. Derinliği 15 metre civarında. İleriye doğruda muhtemelen Kızılırmak'a kadar gittiğini düşünüyorum. Bir önceki yerde de mağara tüneli keşfettik. Buraların geçmiş zamanlarda sığınak olarak kullanıldığını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şarkışla'da oluşan çöküntü, Kızılırmak'a açılan bir mağara girişi olabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkışla'da oluşan çöküntü, Kızılırmak'a açılan bir mağara girişi olabilir - Son Dakika
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