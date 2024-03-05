Şarkışla'da oluşan çöküntü, Kızılırmak'a açılan bir mağara girişi olabilir

Gizemli çöküntü, çıkışının Kızılırmak'tan olduğu düşünülüyor
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir dağın tepesinde oluşan 5 metre genişliğinde 15 metre derinliğinde ki obruğun bir mağaranın girişi olabileceği düşünülüyor
SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir dağın tepesinde oluşan 5 metre genişliğinde 15 metre derinliğinde ki obruğun bir mağaranın girişi olabileceği düşünülüyor.
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Dikili köyü Pur mevkiinde bin 300 rakımlı bir dağın tepesinde oluşan çöküntü görenlerin dikkatini çekiyor. Yaklaşık 5 metre genişliğinde 15 metre derinliğinde olan çöküntünün bir mağaranın girişi olabileceği düşünülüyor. Bölge sakinlerinin iddialarına göre mağaranın çıkışının ise çöküntünün bulunduğu dağın alt kısmından geçen ve Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılmaktan olduğu düşünülüyor.
"Kızılırmak'a kadar gittiğini düşünüyorum"
Doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, mağaranın Kızılırmak'a kadar gittiğini düşündüklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde dağlarda gezerken, böyle bir oluşumla karşılaştım. Derinliği 15 metre civarında. İleriye doğruda muhtemelen Kızılırmak'a kadar gittiğini düşünüyorum. Bir önceki yerde de mağara tüneli keşfettik. Buraların geçmiş zamanlarda sığınak olarak kullanıldığını düşünüyoruz" dedi.
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