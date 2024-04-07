Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Y.D. (48) yönetimindeki 58 AU 784 plakalı otomobil, Gürçayır beldesi Dört Yol Kavşağı yakınlarında refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. ???????
Son Dakika › Güncel › Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili için şehre gelen ve başka şehirlere giden sürücüleri karşılayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takmalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi. Ayrıca çocuklara meyve suyu, çikolata ve düdük dağıttı. Karabük'te trafik hareketliliğinin yoğun olduğunu belirten Vali Yavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının bayram süresince tedbirlerini aldığını ve denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Vali Yavuz, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını beklediğini ifade etti.
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