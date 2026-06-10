Şarkışla'da Yılan Kurtarıldı - Son Dakika
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Şarkışla'da Yılan Kurtarıldı

Şarkışla\'da Yılan Kurtarıldı
10.06.2026 19:57
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Şarkışla'da bahçeye giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp bırakıldı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde bir bahçeye giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, ilçeye bağlı Gürçayır beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Erkan Öztürk'e ait müstakil evin bahçesinde bulunan odunların arasında bir yılan olduğu fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, odunların arasında saklanan yılanı dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Özel ekipman yardımıyla yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yerleşim alanı dışına çıkarılan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: DHA

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