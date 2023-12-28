Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri, Filistin için yardım kampanyası düzenledi.

4-E sınıfı öğrencileri adına konuşan Fatma Ecem Tamer, harçlıkları ile kumbarada biriktirdikleri paraları Türk Kızılay'a teslim ettiklerini söyledi.

Tamer, yaptıkları yardım için mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla ne yapabileceğimizi konuşuyorduk. Öğretmenlerimiz bize Filistin için 3 şey yapabileceğimizi söyledi. Birincisinin dua, ikincisinin İsrail ürünlerini boykot, üçüncüsünün ise maddi yardım göndermek olduğunu anlattı. Biz de arkadaşlarımızla karar verip harçlıklarımızdan Filistinli kardeşlerimize göndermek istedik. Kumbaramızı doldurduk ve en güvenli yardım kuruluşlarımızdan biri olan Türk Kızılay'a bugün teslim ediyoruz."

Şarkışla Türk Kızılay Şubesi Başkanı Ahmet Turan Yılmaz da anlamlı yardımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.