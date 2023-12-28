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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri Filistin için yardım kampanyası düzenledi - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri Filistin için yardım kampanyası düzenledi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri, Filistin için yardım kampanyası düzenledi. 4-E sınıfı öğrencileri, harçlıklarıyla biriktirdikleri paraları Türk Kızılay'a teslim etti. Şarkışla Türk Kızılay Şubesi Başkanı Ahmet Turan Yılmaz, öğrencilere anlamlı yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri Filistin için yardım kampanyası düzenledi
28.12.2023 - 14:53,
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri, Filistin için yardım kampanyası düzenledi.

4-E sınıfı öğrencileri adına konuşan Fatma Ecem Tamer, harçlıkları ile kumbarada biriktirdikleri paraları Türk Kızılay'a teslim ettiklerini söyledi.

Tamer, yaptıkları yardım için mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla ne yapabileceğimizi konuşuyorduk. Öğretmenlerimiz bize Filistin için 3 şey yapabileceğimizi söyledi. Birincisinin dua, ikincisinin İsrail ürünlerini boykot, üçüncüsünün ise maddi yardım göndermek olduğunu anlattı. Biz de arkadaşlarımızla karar verip harçlıklarımızdan Filistinli kardeşlerimize göndermek istedik. Kumbaramızı doldurduk ve en güvenli yardım kuruluşlarımızdan biri olan Türk Kızılay'a bugün teslim ediyoruz."

Şarkışla Türk Kızılay Şubesi Başkanı Ahmet Turan Yılmaz da anlamlı yardımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri Filistin için yardım kampanyası düzenledi - Son Dakika
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