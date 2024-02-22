Şarköy'de 3 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi, Kapaklı'da Firari Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika
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Şarköy'de 3 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi, Kapaklı'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Şarköy\'de 3 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi, Kapaklı\'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Şarköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışma yaparken T.Y'nin evinde 3 ruhsatsız tüfek ve 39 fişek ele geçirdi. Ev sahibi gözaltına alındı. Aynı gün Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonlarda ise farklı suçlardan aranan M.G. ve O.Y. isimli 2 firari hükümlü yakalandı. O.Y. ve M.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

22.02.2024 16:55
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Şarköy ilçesinde 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şarköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler T.Y'nin evinde yaptığı aramada 3 ruhsatsız tüfek ve 39 fişek ele geçirdi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

- Kapaklı'da firari hükümlüler yakalandı

Kapaklı ilçesinde aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 2 firari hükümlü yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla uygulama yaptı.

Ekipler, farklı suçlardan 3 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.G. ve 5 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası bulunan O.Y'yi yakaladı.

O.Y ve M.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarköy'de 3 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi, Kapaklı'da Firari Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarköy'de 3 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi, Kapaklı'da Firari Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika
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